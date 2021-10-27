Парламент Португалии не одобрил бюджет на 2022 год

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Собрание республики (однопалатный парламент) не поддержало в среду проект бюджета Португалии на будущий год, который представило правительство. Заседание транслировалось на сайте палаты.

Данное решение парламента чревато досрочными парламентскими выборами. Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты обладает лишь 108 креслами в 230-местной палате. Таким образом, для одобрения бюджета политической силе было необходимо, чтобы парламентарии от других партий либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании.