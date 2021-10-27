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Лауреаты премии "Импульс добра" разделят награды и призовой фонд в 2,48 млн рублей

В номинации "За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве" оргкомитет выбрал двух лауреатов: агентство ТАСС и журнал "Деловое обозрение"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Награды и призовой фонд размером 2,48 млн рублей разделили 12 лауреатов премии "Импульс добра", которая присуждается социальным предпринимателям, общественным деятелям и организациям, развивающим и поддерживающим социальное предпринимательство. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с церемонии вручения премии в Москве.

"В этом году награды и призовой фонд размером 2 480 000 рублей разделили 12 лауреатов в восьми номинациях. На этапе отбора участников в адрес оргкомитета поступило 236 заявок из 48 регионов России. Самую высокую активность проявили участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Калининградской области", - рассказали в оргкомитете премии.

Лауреатов премии определил Общественный совет Фонда "Наше будущее". "Ежегодно мы выбираем лучшие проекты с инновационными идеями, направленными на позитивные перемены в жизни нашего общества. Приятно осознавать, что идея социального предпринимательства проникла в умы и сердца россиян", - отметил в своем видеообращении председатель Общественного совета и учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Лауреаты в номинациях

В номинации "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" лауреатами стали сразу три человека. Это руководитель "Медиала", специализированного многопрофильного учреждения, оказывающего полный комплекс медицинских услуг взрослому и детскому населению в Астраханской области и Южном федеральном округе, Елена Мусаткина; архитектор, предприниматель, член Общественного совета при Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области Артур Сарниц; общественный деятель, основатель собственных проектов в IT-сфере и экологии, включая волонтерский проект "Чистые игры" Дмитрий Иоффе.

В номинации "За системный подход к социальному предпринимательству" (учреждена Агентством стратегических инициатив): АНО культурных и социальных услуг "Да". Оргкомитет высоко оценил проект лауреата - инклюзивные мастерские "Простые вещи", где люди с особенностями развития работают, занимаются творчеством и изготавливают утилитарные товары.

Лауреаты в номинации "За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства" (учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей) - "Сибур", ПАО "Северсталь" и АНО "Агентство городского развития".

В номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства" лауреатом признана Московская область. За время реализации региональной программы выделено более 630 млн рублей на поддержку 627 субъектов МСП.

В номинация "За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства" лучшим признан Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

В номинации "За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве" оргкомитет выбрал двух лауреатов: информационное агентство ТАСС и журнал "Деловое обозрение". В номинации "За лучший импакт-проект" лауреатом стала президент Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка дружбы", общественный деятель Ольга Зубкова.

Специальные номинации

В этом году в рамках премии "Импульс добра" были также выбраны проекты, которые получили особый приз в специальных номинациях. Награду "За вклад в развитие рынка ответственного инвестирования в России" вручили Российскому союзу промышленников и предпринимателей. "За новаторскую программу развития социального предпринимательства" приз получил Ямало-Ненецкий автономный округ, за короткий срок представители власти региона провели колоссальную работу по развитию социального предпринимательства и созданию условий для привлечения негосударственных поставщиков к услугам социальной сферы.

О премии

Премия "Импульс добра", учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее", присуждается социальным предпринимателям, общественным деятелям и организациям, развивающим и поддерживающим социальное предпринимательство. "Наше будущее" - крупнейшая некоммерческая организация в России в области поддержки социального предпринимательства. Всего за время существования Фонда поддержано 312 проектов из 59 регионов России, одобрено беспроцентных займов на сумму 813 млн рублей.

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