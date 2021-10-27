Белоруссия и Кабардино-Балкария подписали соглашение о сотрудничестве

НАЛЬЧИК, 27 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Кабардино-Балкарская Республика заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2022-2023 годы. Подписание плана мероприятий по реализации соглашения состоялось в среду в Нальчике, сообщает корреспондент ТАСС.

"В ходе рабочего заседания мы обсудили многие вопросы, где мы можем объединить наши усилия. Это АПК, сфера туризма, наука, - сказал глава КБР Казбек Коков журналистам после церемонии подписания соглашения и заседания совместной рабочей группы. - Сегодня мы можем констатировать что товарооборот с $3,4 млн в 2020 году увеличился и в 2021 году уже составил $3,7 млн. Все наши дальнейшие планы дадут возможность для развития бизнеса как Кабардино-Балкарии, так и Республики Беларусь".

Он подчеркнул, что соглашение "внесет огромную лепту в укрепление традиционных дружеских связей между народами Республики Беларусь и Кабардино-Балкарии - это самое главное". "Потому что наши народы связывает многовековая история, общая судьба и вот здесь я вкладываю огромный смысл - что мы сегодня идем по пути укрепления. Это, конечно, благодаря усилиям президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко", - добавил Коков.

Глава белорусской делегации министр информации Владимир Перцов отметил, что "результаты встречи будут понятны, когда хозяйствующие субъекты Республики Беларусь и Кабардино-Балкарии будут вести взаимовыгодные бизнес отношения". "Сегодня мы собрались для того, чтобы посетить, во-первых, предприятия КБР, достаточно современные <...>. Мы увидели и нащупали точки соприкосновения, где мы можем взаимодополнить друг друга какими-то товарами и услугами, а время покажет, те мероприятия, которые мы наметили, и их плодотворная реализация будет лучшим доказательством сотрудничества", - отметил Перцов.

Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития КБР, Белоруссия является одним из приоритетных торгово-экономических партнеров Кабардино-Балкарской Республики. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот с ней составил $3 695,28 тыс. против 3 395,91 тыс. долл. в 2019 (рост на 8,81%). Объем экспорта с Белоруссией за 2020 год составил $1 068,25 тыс. ($1 026,87 тыс. было в 2018 году), что на 24,54% ниже уровня 2019 года и выше уровня 2018 года на 4,03%. Доля экспорта в товарообороте республики составила 28,91%. Участники внешнеэкономической деятельности за 2020 год осуществили импортных операций с Белоруссией на сумму $2 627,03 тыс. против $1 980,29 тыс. в 2019 году (что на 32,66% выше уровня 2019 года). "Таким образом, за последние годы объем экспортных и импортных операций с Республикой Беларусь существенно вырос, что говорит о значительном потенциале развития двухстороннего сотрудничества", - сказали в ведомстве.