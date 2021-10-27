Кабмин 28 октября обсудит финансирование льготных кредитов и субсидий бизнесу в пандемию

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг, 28 октября, обсудит выделение средств на программу льготного кредитования бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В связи с ухудшением ситуации в экономике в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установления нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года президентом России поддержано предложение правительства о продлении программы льготного кредитования ФОТ 3.0. Проектом акта обеспечивается выделение соответствующих финансовых ресурсов", - говорится в материалах к заседанию.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства в виде субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по льготным кредитам бизнесу.

Также в четверг правительство обсудит предоставление грантов предприятиям малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО в особо пострадавших отраслях экономики в размере одного МРОТ на одного занятого. Это делается для частичной компенсации их затрат, связанных с нерабочими днями.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.