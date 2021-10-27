Собираемость платежей за газ в КЧР выросла на 8% за девять месяцев текущего года

ЧЕРКЕССК, 27 октября. /ТАСС/. Уровень собираемости платежей за потребленный газ в Карачаево-Черкесии в январе-сентябре текущего года вырос на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и впервые составил почти 98%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск".

"Впервые платежная дисциплина потребителей газа Карачаево-Черкесской Республики в категории "Население" по итогам девяти месяцев 2021 года достигла 97,9%. По сравнению с данными аналогичного периода 2020 года уровень расчетов вырос на 8,3%", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что лидерами по росту платежной дисциплины стали потребители газа в Зеленчукском и Урупском, Усть-Джегутинском и Хабезском районах. Также отмечается рост платежей промышленных предприятий, с учетом погашения прежних задолженностей собираемость составила 103,4%, что выше прошлогоднего значения на 2,4 %.

"В целом по обществу сборы платежей за отчетный период достигли 100,9%. По всем подразделениям наблюдается улучшение показателей, однако сейчас мы вступили в отопительный сезон, и нам необходимо приложить все усилия, чтобы не растерять за оставшиеся три месяца полученный запас прочности и завершить год с такими же позитивными результатами", - сказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Сергей Москаленко, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее в ПАО "Газпром" сообщали, что инвестиции компании в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии в 2021-2025 гг. составят 2,7 млрд рублей. В рамках программы компания намерена построить межпоселковые газопроводы для газификации 21 населенного пункта в Карачаевском и Урупском районах. "Газпром" также проведет техническое перевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций, это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах республики и в городе Черкесске.