Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Проект бюджета представит глава Минфина Антон Силуанов, с докладом выступит председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Также Госдума рассмотрит проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2022-2024 годы.

Согласно документу, доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей. Согласно заключению Счетной палаты, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с периодом до пандемии, увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленном Минэкономразвития).

Нефтегазовые доходы

В 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 годом с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году - снижение до 6,5%, в 2024 году - до 5,7%. Это связано с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки Urals ("Юралс") и на природный газ, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2022 год прогнозируется в объеме 9,542 трлн рублей, при этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,145 трлн рублей, а дополнительные нефтегазовые доходы - 3,397 трлн рублей. В 2023 и 2024 годах объем нефтегазовых доходов, согласно прогнозу, составит 9,194 трлн рублей и 8,564 трлн рублей, из них базовые нефтегазовые доходы соответственно составят 6,483 трлн рублей и 6,467 трлн рублей, дополнительные нефтегазовые доходы - 2,710 трлн рублей и 2,096 трлн рублей соответственно. Базовые нефтегазовые доходы рассчитаны на основании базовой цены на нефть - 44,2, 45 и 45,9 доллара США за баррель в 2022-2024 годах соответственно.

В части ненефтегазовых доходов в 2022-2024 годах прогнозируется незначительное снижение их доли в ВВП - с 11,6% до 11,4%. Доля нефтегазовых доходов в 2022-2024 годах в общем объеме доходов федерального бюджета также снижается с 38,1% до 33,2%, доля ненефтегазовых доходов увеличивается с 61,9% до 66,8% соответственно.

В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств ФНБ до 23,267 трлн рублей.

Расходы на госпрограммы

Расходы федерального бюджета на реализацию 47 госпрограмм (открытая часть) на 2022 год планируются в объеме 15,563 трлн рублей, на 2023 год - 16,242 трлн рублей, на 2024 год - 16,569 трлн рублей, или 78%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов федерального бюджета (открытая часть) соответственно.

В структуре расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов бюджетов в 2022-2024 годах наибольший объем расходов будут составлять расходы на социальную политику с тенденцией к снижению в плановом периоде (4,4% ВВП в 2022-2023 годах, 4,2% ВВП - в 2024 году), говорится в заключении Счетной палаты.

Трансферты и субвенции регионам

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей, что на 295,6 млрд рублей (или на 8,5%) меньше показателя сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2021 года, в 2023 году объем межбюджетных трансфертов составит 3,337 трлн рублей, что на 136,3 млрд рублей (или на 4,3%) больше показателя на 2022 год, на 2024 год - 3,387 трлн рублей, что на 49,9 млрд рублей (или на 1,5%) больше показателя на 2023 год.

Предусматриваются субвенции бюджетам субъектов РФ на 2022 год в сумме 448,8 млрд рублей, что на 101,7 млрд рублей (или на 18,5%) меньше показателя сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2020 года.

На 2023 год объем субвенций предусмотрен в размере 463,9 млрд рублей, что на 15,2 млрд. рублей (или на 3,4%) больше показателя на 2022 год, на 2024 год - 549,7 млрд рублей, что на 85,7 млрд рублей (или на 18,5%) больше показателя на 2023 год.

Расходы на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), без учета сведений, составляющих государственную тайну, в 2022 году предусмотрены в сумме 960,3 млрд рублей. Это на 74,5 млрд рублей (или на 8,4%) больше соответствующих бюджетных ассигнований в предыдущем бюджетном цикле. В 2023 год расходы запланированы в объеме 969,6 млрд рублей, что больше на 43,8 млрд рублей (или на 4,7%), на 2024 год - 930,4 млрд рублей. Доля ФАИП в общем объеме расходов федерального бюджета снижается с 4,1% в 2022 году до 3,5% в 2024 году (в 2021 году - 3,9%).

Фракция "Единая Россия" приняла решение о поддержке проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении. Ко второму чтению фракцией будут подготовлены поправки, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "С учетом состоявшегося обсуждения было принято очень важное решение, что одновременно с поддержкой бюджета фракция "Единая Россия" предложит Госдуме проект постановления, в котором в качестве приоритетных укажет целый ряд направлений, на которых настаивала фракция, и мы рассмотрим эти предложения уже в рамках второго чтения", - сказал парламентарий.