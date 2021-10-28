Минфин запускает онлайн-фестиваль финансовой грамотности "ФинЗОЖ Fest"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Общероссийский фестиваль финансовой грамотности "ФинЗОЖ Fest" стартует в четверг, мероприятия пройдут в онлайн-формате. Организатором мероприятия, посвященного рациональному потреблению и ответственному отношению к деньгам, является Минфин России, оператором - Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России.

"Очень важно донести принципы разумного управления личным и семейным бюджетом до как можно большего числа наших граждан. Это фундамент финансовой стабильности. Причем эти знания и навыки одинаково актуальны как для молодежи, так и для взрослого населения - семейной аудитории, пенсионеров, граждан с низким и средним уровнем доходов, склонных к финансовым рискам. Уверен, благодаря активному участию регионов наш фестиваль охватит всю страну", - отметил заместитель министра финансов России Михаил Котюков, слова которого приводят организаторы фестиваля.

В рамках "ФинЗОЖ Fest" 28 октября на площадках аккаунта "Мои финансы" в сетях "ВКонтакте" и Instagram запланирована серия прямых эфиров с представителями Минфина РФ, Банка России. В них также примут участие различные эксперты финансового рынка и активисты финансового просвещения.

Кроме того, 30 и 31 октября фестиваль продолжится интерактивным Всероссийским обучающим конкурсом - фестивалем финансовой культуры. Он пройдет на площадке сайта familymoneyfest.ru при поддержке Министерства просвещения России в рамках нацпроекта "Образование".

Помимо этого, до 12 ноября подписчики аккаунта "Мои финансы" в социальных сетях смогут поучаствовать в челлендже #финзожканикулы. Для этого нужно написать пост или снять видео о разумной экономии или принципах разумного потребления. Победители будут определены 16 ноября.