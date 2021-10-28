Участники форума в Вероне обсудят переход к новой экономике, ориентированной на человека

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. XIV Евразийский экономический форум начнет свою работу в четверг в офлайн-формате, несмотря на пандемию. Участники форума обсудят широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии. Глобальной темой форума в этом году обозначена "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: Переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Работу форума откроет специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики", на которой с докладом выступит глава "Роснефти" Игорь Сечин. Первый день деловой программы форума посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и "зеленой экономике". Во второй день участники примут участие в дискуссиях, посвященных последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели. Мероприятие пройдет в очном формате, лишь несколько спикеров подключатся по видеосвязи. За выступлениями можно будет также следить в режиме онлайн.

В этом году в форуме участвуют бывший премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури, глава РСПП Александр Шохин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейра, старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов и другие.

"Евразийский экономический форум подчеркивает необходимость подчинить экономический рост нуждам общества, достижению большего социального равенства и такой модели развития, которая ставит человека в центр внимания. Необходимо преодолеть неолиберальную экономическую модель, ориентироваться на экономику, учитывающую ограниченные ресурсы нашей планеты. Эти последние два года научили нас, что экономическое развитие, социальное и экологическое благополучие должны идти рука об руку. В течение двух дней в Вероне лица, пользующиеся огромным международным авторитетом, будут обсуждать, как Восток и Запад могут работать вместе, чтобы преодолеть нынешнюю геополитическую и экономическую ситуацию", - отметил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" профессор Антонио Фаллико.

Помимо деловой программы в рамках форума традиционно проходят культурные мероприятия. В этом году участники форума получили возможность услышать концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова с участием звезды итальянской эстрады Аль Бано. Также в рамках форума проходит фотовыставка под названием "Невероятные приключения итальянцев в России", рассказывающая о различных аспектах двустороннего сотрудничества - от культуры до экономики - в течение послевоенных десятилетий.

О форуме

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.