Прибыль "Оператора газотранспортной системы Украины" за девять месяцев упала в 3,6 раза

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" (ОГТСУ) за девять месяцев текущего года упала в 3,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 5,8 млрд гривен ($220 млн). Об этом в среду сообщила пресс-служба предприятия.

"Чистая прибыль уменьшилась на 14,6 млрд гривен ($555 млн) за девять месяцев, а дебиторская задолженность выросла до 12,4 млрд гривен ($470 млн)", - говорится в сообщении. За три квартала 2020 года чистая прибыль составляла 20,9 млрд гривен ($775 млн).

В январе - сентябре этого года чистый доход ОГТСУ от реализации товаров и услуг, как указано в отчете, составил 40 млрд гривен ($1,52 млрд), что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. При этом дебиторская задолженность предприятия выросла до 12,4 млрд гривен ($470 млн), а резерв под кредитный ущерб, связанный с этой задолженностью, составил около 8 млрд гривен ($304 млн).

Ранее глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что Украина модернизирует свою газотранспортную систему, вложив в нее за десять лет около $1,5 млрд. Глава компании анонсировал, что в 2022 году завершится строительство компрессорной станции "Яготин", а в 2025-2026 годах в стране появятся еще восемь станций.