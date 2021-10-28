Предотвращение последствий пандемии обошлось регионам в 1,1 трлн рублей в 2020 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мероприятия по предотвращению последствий пандемии коронавируса обошлись российским регионам в 1,1 трлн рублей в 2020 году. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Коронавирус существенно осложнил ситуацию в российских регионах, добавив в строку их расходов мероприятия по предотвращению последствий пандемии. Они обошлись субъектам России почти в 1,1 трлн рублей", - говорится в материалах Счетной палаты.

По данным ведомства, помощь правительства в 2020 году позволила покрыть большую часть этих расходов, однако не смогла предотвратить рост общего объема регионального долга. Как показал анализ Счетной палаты, по итогам 2020 года он вырос на 380 млрд рублей и составил 2,5 трлн рублей.

"В целом меры правительства позволили существенно снизить негативное влияние экономических последствий, вызванных эпидемией, на состояние государственного долга регионов. В отсутствие этих мер совокупный региональный долг увеличился бы значительно выше", - отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в материалах ведомства.