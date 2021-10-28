Прямые авиарейсы в Дубай открыли в Хабаровском крае

ТАСС, 28 октября. Прямые авиарейсы из Хабаровска в Дубай открыли в четверг. В пресс-службе Хабаровского аэропорта ТАСС сообщили, что последние рейсы по данному маршруту выполнялись в январе 2020 года.

"Сегодня, 28 октября, авиакомпания Azur Air приступила к выполнению прямых рейсов Хабаровск - Дубай. Борт с 331 пассажиром на борту вылетел из Хабаровска рано утром - в 6:50 (23:50 мск). Прибытие в аэропорт назначения запланировано на 10:55 местного времени (09:55 мск). Продолжительность пути до крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах составит около 10 часов", - сообщили в пресс-службе.

На данном направлении перевозчик задействует воздушное судно типа Boeing 767 с компоновкой салона 336 кресел. Планируемая частота вылетов из Хабаровска в Дубай - один раз в 10-11 дней. Предполагается, что рейс сохранится до конца зимнего расписания аэропорта Хабаровск.

Туристам, прибывающим в Дубай, нужно иметь справку об отрицательных результатах ПЦР-теста на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета. Одним из обязательных условий посещения ОАЭ является заполнение "Декларации о здоровье", а также наличие в смартфоне специального приложения с функцией безопасного отслеживания. Сервис позволяет выявлять контакты с зараженными и передавать их автоматически в медицинские учреждения.

По возвращении в Россию туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию и разместить результаты на Едином портале государственных услуг. В ОАЭ действуют меры по недопущению распространения коронавируса, бары и рестораны работают с ограниченными вместимостью, магазины функционируют с адаптированными мерами безопасности. Использование масок является обязательным при посещении общественных мест.