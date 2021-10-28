ТПП выступила против сокращения расходов на здравоохранение в бюджете в пандемию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступила против сокращения расходов на здравоохранение в федеральном бюджете в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в заключении ТПП РФ по проекту закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, которое направлено главой палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

"ТПП РФ отмечает как вызывающее сомнение запланированное авторами законопроекта сокращение расходов на здравоохранение в предстоящем бюджетном цикле", - отмечается в документе.

Как указал Катырин, "в условиях сохраняющейся пандемии коронавируса, роста смертности от нее, с одной стороны, а также хронического недофинансирования сферы здравоохранения в периоды бюджетной консолидации, с другой стороны, сокращение расходов по указанному направлению противоречит задаче народосбережения в рамках концепции национальной безопасности РФ".

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2022 году составят 1 243 465,8 млн рублей, в 2023 году - 1 210 775,9 млн рублей, в 2024 году - 1 237 932,4 млн рублей. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2022 году по сравнению с 2021 годом (5,8%) уменьшится и составит 5,3%. В 2022 и 2023 годах она также уменьшится и составит 4,9% и 5% соответственно.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, совокупные расходы на медицину в проекте очередного трехлетнего бюджета увеличились, но есть изменения в методике распределения этих сумм между госпрограммами.