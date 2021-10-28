Акции "Русала" упали на 15% на фондовой бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость акций российской компании "Русал", котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, в четверг упала более чем на 15%. Об этом свидетельствуют данные этой площадки.

В середине утренних торгов ценные бумаги "Русала" подешевели на 15,17% - до 7,1% гонконгского доллара за бумагу ($0,91). В один из моментов падение достигало 16,37%.

По мнению наблюдателей, удешевление акций связано с опубликованными в среду данными о сокращении продаж алюминия компанией в третьем квартале на 11,8% по сравнению с предыдущим кварталом (до 915 тыс. тонн), а также с падением мировых цен на этот металл до менее чем $2 700 за тонну.