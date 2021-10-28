Около 1,5 млрд рублей направят на улучшение плодородия почв в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области, осуществляющие внесение в почву фосфорсодержащих удобрений, в ближайшие три года смогут получить поддержку в общем объеме около 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

В июне 2020 года президент Владимир Путин поставил властям Ростовской области задачу по повышению плодородия почв. Глава государства тогда обратил внимание губернатора региона Василия Голубева на то, что причиной снижения урожайности являются не только природные явления, но и структура севооборота, использование удобрений, техники, объем лесопосадок. В текущем году власти направили 100 млн рублей на поддержку аграриев, которые вносят фосфаты в почвы.

"В 2022-2024 годах данная поддержка будет продолжена. На эти цели к первому чтению проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предложено предусмотреть по 500 млн рублей ежегодно", - сказал Гончаров.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщал, что средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах в Ростовской области составляет 23,5 мг на кг. При этом, по его словам, оптимальным показателем для региона является 30 мг на кг. Площадь пашни с низким содержанием подвижного фосфора оценивается в 1 млн га.

Говоря об общих объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2022 году, Гончаров отметил, что они будут определены после завершения работы над бюджетом. В 2021 году на поддержку сельского хозяйства в бюджете региона было заложено 4,4 млрд рублей.

Аграрии Ростовской области в этом году собрали самый большой урожай ранних зерновых в России, намолотив 12 млн 685 тыс. тонн. Это стало новым рекордным показателем для региона и страны. Средняя урожайность составила 37,9 центнера с гектара, что почти на три центнера выше, чем в прошлом году.