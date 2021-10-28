Авиакомпания "Ираэро" запустит в ноябре рейс Иркутск - Усть-Илимск на самолетах Ан-24

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" в ноябре начнет выполнять рейсы из Иркутска в крупный лесопромышленный город Усть-Илимск на севере Приангарья на самолетах Ан-24 в связи с тем, что Росавиация допустила усть-илимскую посадочную площадку к приему таких судов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба авиакомпании.

У Усть-Илимска налажено авиасообщение только с Иркутском. Полеты в настоящее время выполняются авиакомпанией "Сила" на 12-местном самолете L-410.

"С 18 ноября 2021 года авиакомпания "Ираэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Иркутск - Усть-Илимск - Иркутск. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на самолетах Ан-24 вместимостью до 48 пассажиров, обратные рейсы по тем же дням", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отметила, что открытие рейса стало возможным после подписания Росавиацией технического акта о допуске посадочной площадки Усть-Илимска к полетам на самолетах Ан-24.

Аэропорт в Усть-Илимске был построен в 1970 годах, в 1990-х его забросили, постройки и оборудование продали. В 2013 году аэропорт перевели в статус посадочной площадки, из 3 км взлетно-посадочной полосы в работе остался 1 км. Правительство Иркутской области в марте 2021 года сообщало, что намерено восстановить аэропорт.