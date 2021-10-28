Москва поднялась на две позиции в рейтинге глобальных городов Kearney

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москва поднялась на две позиции и заняла 18 строчку в авторитетном ежегодном Рейтинге глобальных городов - Global Cities Index 2021, выпускаемом международной консалтинговой компанией Kearney. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В рейтинге Kearney, который оценивает уровень глобализации 156 городов мира, Москва расположилась между Сеулом и Мадридом и обошла такие города как Рим, Торонто и Амстердам. В топ-3 рейтинга вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес. <...> Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира - это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что, например, столица удерживает первое место среди мировых городов по количеству музеев. Авторы доклада также отмечают успехи городов в развитии цифровой экономики и передовых технологий, которые в условиях пандемии стали главными драйверами положительных изменений позиций городов в рейтинге. Так, в ходе активной фазы пандемии весной 2020 года столица успешно применяла цифровые сервисы и платформы, в том числе цифровые госуслуги для граждан и бизнеса, которые активно используются и после снятия основных противопандемийных ограничений.

"Москва заняла в рейтинге глобальных городов первое место по развитию сектора здравоохранения (healthcare evolution) и числу университетских бизнес-инкубаторов (university-sponsored incubators). Эти показатели рассматриваются составителями рейтинга как факторы будущего успеха в развитие глобальных городов", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Kerney, одна из ведущих в мире компаний в сфере управленческого консалтинга, публикует Global Cities Index с 2008 года. Рейтинг анализирует крупнейшие мировые центры по таким показателям как человеческий капитал, городское управление, бизнес-среда, информационная среда, культура. Москва присутствует в рейтинге с 2012 года и на протяжении девяти лет остается в нем в первой двадцатке, напомнил Пуртов.