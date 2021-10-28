В Москве стартует образовательная программа "Академия инноваторов"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский инновационный кластер начал прием заявок на участие в программе "Академия инноваторов". Она предназначена для начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам, где пригодятся их компетенции и опыт, сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест. Обучение рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Реализует программу Московский инновационный кластер", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Набор в академию открыт до 28 ноября. Подать заявку можно на сайте проекта. Пройти обучение приглашают жителей любых регионов России старше 18 лет.

Участников ждет курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Слушателям помогут определить рыночную нишу, составить бизнес-план, дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций. Программа ориентирована на запуск инновационных проектов - отдельные модули посвящены патентованию разработок, их тестированию и внедрению, созданию минимально жизнеспособного продукта (MVP) с максимальным использованием инфраструктуры поддержки инноваций.

"В России огромное количество ученых, разработчиков, инженеров с блестящими идеями. При этом многие не решаются открыть свой бизнес из-за недостатка навыков или ресурсов. "Академия инноваторов" дает возможность бесплатно и в удобном формате получить необходимые знания и инструменты для того, чтобы выйти на рынок с готовым продуктом", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал. По его словам, программа будет полезна как студентам, аспирантам и недавним выпускникам вузов, так и состоявшимся специалистам - всем, кому интересно развивать инновационные проекты. "Академия инноваторов" создаст необходимые условия для роста числа успешных технологических стартапов, добавил Фурсин.

Выпускники академии получат доступ к сервисам Московского инновационного кластера и специализированным финансовым инструментам правительства Москвы, смогут провести пилотные испытания на городских площадках, найти партнеров и инвесторов.