Депутаты Алтайского края приняли в первом чтении бюджет на 2022 год

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на очередном заседании в четверг приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год. Документ предусматривает рост доходов и расходов на 8% и 9% соответственно, а дефицит прогнозируется на уровне 6,7 млрд рублей или 10% от собственных доходов, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний регпарламента.

"Доходы краевого бюджета на 2022 год запланированы в объеме 134,2 млрд рублей (ростом 8% к уровню бюджета на 2021 год, который депутаты приняли в ноябре прошлого года, прим. ТАСС). Расходы запланированы в сумме 140,9 млрд рублей с темпом роста 109% к уровню 2021 года. Дефицит прогнозируется предельный, на уровне 10% собственных доходов и составит 6 млрд 786 млн рублей", - сказал заместитель председателя правительства региона, министр финансов края Данил Ситников, представляя проект бюджета депутатам.

Он отметил, что бюджет региона на следующий год по-прежнему останется социально ориентированным. Так, расходы на социальную сферу планируются на уровне 103 млрд рублей, что составляет более 70% расходной части. Кроме того, проектом бюджета предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда, рассчитанного по новой методике Минтруда РФ, в сумме 13 тыс. 617 рублей.

Во втором и окончательном чтении бюджет на следующий год депутаты рассмотрят на следующей сессии в ноябре текущего года.