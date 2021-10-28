Выручка "ВКонтакте" в III квартале выросла на 29%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Квартальная выручка "ВКонтакте" в третьем квартале 2021 года выросла на 29% и превысила 7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

За прошедший квартал на платформе вышло 65 обновлений.

В отчетный период средняя месячная аудитория соцсети в России составила 72 млн пользователей, дневная аудитория - 46,2 млн пользователей (+0,2% год к году). Среднее время использования мобильной версии "ВКонтакте" в августе составляло около 33 минут в день, в том числе около 48 минут в день для наиболее активной группы пользователей в возрасте 12-24 лет.

Показатель вовлеченности в третьем квартале составил 64%.

Сегментная выручка VK

Совокупная сегментная выручка VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за июль - сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 19% и достигла 30,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 28%, до 8,4 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний возросла на 41% и составила 3,8 млрд рублей.

Совокупный чистый убыток VK с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,371 млрд рублей против 415 млн рублей в третьем квартале 2020 года.

В третьем квартале рост выручки от рекламы достиг 28,2% в годовом сопоставлении, до 12,2 млрд рублей.

Выручка от MMO-игр за отчетный период снизилась на 0,8% год к году и составила 8,8 млрд рублей.

Выручка по пользовательским платежам за социальные сервисы (Community IVAS) в июле - сентябре увеличилась на 5,7%, достигнув 4,5 млрд рублей. "Возобновление роста сегмента в третьем квартале (+5,7% по сравнению с -2,3% во втором квартале) произошло в основном из-за "Музыки" - основы нашей программы лояльности VK Combo с более чем 4,5 млн подписчиков по состоянию на конец сентября. Мы ожидаем увидеть схожие темпы роста IVAS в четвертом квартале и умеренный рост по итогам года", - говорится в сообщении.

Выручка от образовательных технологий (Skillbox Holding Limited) возросла в третьем квартале на 56,2% в годовом сопоставлении до 2,5 млрд рублей благодаря активному расширению линейки обучающих курсов. "Мы ожидаем, что по итогам года выручка от образовательных технологий превысит 10 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA улучшилась в третьем квартале до -13% по сравнению с -38% во втором квартале, и мы ожидаем увидеть дальнейшее увеличение рентабельности в четвертом квартале", - отметили в компании.

В сегменте "Новые инициативы" рост выручки "Юлы" в третьем квартале составил 28%, до 968 млн рублей, убытки по EBITDA продолжили снижаться до -17% в третьем квартале (против -20% во втором квартале и -58% в третьем квартале 2020 года). "По-прежнему ожидается, что выручка "Юлы" в 2021 составит 3,6 - 3,9 млрд рублей, и продолжит движение к точке безубыточности сервиса, запланированной на 2022 год", - уточнили в компании.

О сервисах

Ежедневная уникальная аудитория VK Видео составляет свыше 40 млн человек. Более 2 млрд уникальных видео пользователи платформы смотрят ежегодно, авторы загружают более 250 млн роликов. В целом у VK Видео больше 2 млрд просмотров в сутки.

Количество ежедневных просмотров клипов в сентябре достигло 383 млн, а время, проводимое пользователями в "Клипах", выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 20 млн человек ежемесячно пользуются звонками единой платформы VK.

Свыше 51,5 млн человек авторизуются в сервисах VK с помощью VK ID, что на 27% больше, чем в прошлом квартале.

В третьем квартале число мини-приложений достигло 36,8 тыс., увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Месячная активная аудитория VK Mini Apps увеличилась на 26% и превысила 34 млн.

"ВКонтакте" запустила VK Почту в третьем квартале 2021 года. В первые дни после запуска почту с коротким доменом @vk.com оформили 5,7 млн человек.

Также в отчетный период на 15% к году выросла аудитория мобильных игр, каталог - на 135%, а общий объем платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты соцсети вырос на 60%.

Кроме того, "ВКонтакте" расширила геораспределенную сеть доставки контента (Content Delivery Network, или CDN), она стала одной из крупнейших в РФ и включает в себя более 50 узлов.