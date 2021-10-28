Чистая прибыль Shell за девять месяцев составила $8,6 млрд против убытка годом ранее

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль англо-голландского нефтегазового концерна Shell, приходящаяся на акционеров, за девять месяцев 2021 года составила $8,6 млрд против $17,7 млрд убытка годом ранее, следует из отчетности компании.

При этом по итогам третьего квартала компания продемонстрировала убыток $447 млн против $489 млн прибыли за такой же период прошлого года.

Прибыль с учетом изменения расходов на производство (CCS) за январь - сентябрь составила $5,99 млрд против $15,44 млрд убытка годом ранее.

Общая добыча углеводородов за отчетный период сократилась на 4% и составила 3,269 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира. 44,1% Shell контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.