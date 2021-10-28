Цены на проживание в отелях Турции летом 2022 года могут вырасти на 10%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Цены на проживание в некоторых отелях Турции летом 2022 года могут вырасти примерно на 10%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турецких отельеров.

"По предварительным прогнозам опрошенных отельеров, цены на проживание в Турции летом 2022 года или останутся на уровне 2021 года (в евро), или будут примерно на 10% выше (тоже в евро). На цены в России, разумеется, могут повлиять и колебания курса рубля", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Как правило, существенно - до 10% - повышают цены отели, которые улучшают свою концепцию обслуживания или вкладываются в новую инфраструктуру. Повлияют на стоимость проживания и другие факторы. В частности, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере 8%. "Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией НДС для отельеров Турции был сниженным - всего 1%. Также, скорее всего, в 2022 году с отельеров будет взиматься и новый налог на проживание в размере 2%, введение которого было отменено в 2020 году", - объяснили в АТОР.

Ранее "Вестник АТОР" со ссылкой на генерального директора туроператора Coral Travel Эрджюмента Юналана сообщил, что стоимость отдыха в Турции в 2022 году в целом останется на уровне текущего года. Прогнозируемый туроператором объем турпотока из России в Турцию составит по итогам 2021 года около 3,5 млн человек - на 50% меньше, чем в 2019 году, добавил он.