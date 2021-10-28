Средний размер микрозайма в III квартале вырос на 5,8%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Средний размер так называемого займа до зарплаты в третьем квартале 2021 года увеличился в сравнении с тем же периодом годом ранее на 5,8% и достиг 8,78 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 3 тыс. микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2021 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составил 8,78 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 5,8% (в третьем квартале 2020 года - 8,30 тыс. руб.). При этом по сравнению с предыдущим кварталом средний размер микрозайма вырос на 3,6% (во втором квартале 2021 года - 8,48 тыс. руб.)", - отмечается в сообщении.

При этом в сентябре этого года средний размер микрозаймов достиг 8,92 тыс. руб., увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в третьем квартале был зафиксирован в Белгородской области (10,83 тыс. руб.), Москве (10,64 тыс. руб.), Ростовской (9,74 тыс. руб.) и Саратовской (9,62 тыс. руб.) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,58 тыс. руб.). Вместе с тем наибольший рост среднего размера микрозайма по сравнению с предыдущим кварталом наблюдался в Белгородской (+20,1%) и Нижегородской (+13,6%) областях, Республике Башкортостан (+9,7%), а также Оренбургской (+9,3%) и Самарской (+9,2%) областях.

При этом в ряде регионов средний размер микрозайма, напротив, снизился. Так, сумма "займа до зарплаты" уменьшилась в Воронежской области (-5,9%), Ханты-Мансийском АО (-0,8%), Омской (-0,6%) и Московской (-0,5%) областях, а также в Красноярском крае (-0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек "займа до зарплаты" за месяц вырос на 1% и 0,4% соответственно, уточнили в бюро.