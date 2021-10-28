Объем размещений структурных бондов после запрета простым инвесторам упал на 74%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Число частных инвесторов на размещении облигаций со структурным доходом, а также объем размещений таких облигаций кратно снизились в 2021 году после того, как данный инструмент стал доступен только квалифицированным инвесторам. Об этом сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич на Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Так, объем размещений облигаций со структурным доходом на Мосбирже за три квартала 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года сократился на 74%, следует из презентации представителя площадки. По итогам трех кварталов 2021 года объем размещений облигаций со структурным доходом составил 45 млрд рублей, за три квартала 2020 года этот показатель равнялся 170 млрд рублей.

При этом число частных инвесторов на размещении облигаций со структурным доходом в январе - сентябре 2021 года снизилось на 90%, до 13 тыс. человек. По итогам аналогичного периода 2020 года их количество составляло 134 тыс. человек.

"После того, как облигации со структурным доходам стали доступны только "квалам", существенно уменьшился и объем размещений и количество инвесторов, которые их покупают", - пояснил Марич добавив, что по итогам запуска тестирований на площадке рассчитывают на изменение условий доступности бондов со структурным доходом для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Структурная облигация - ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги. При этом ее доходность привязана к инструментам фондового рынка - например, к индексам или доходности определенного пакета акций. С 2021 года указанием ЦБ РФ брокерам было запрещено продавать структурные бонды неквалифицированным инвесторам до начала тестирования в октябре 2021 года.