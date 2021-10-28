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Власти ЯНАО установят три станции с газомоторным топливом для снижения вредных выбросов

Они появятся в городах Салехард, Лабытнанги и Муравленко до конца 2022 года

ТАСС, 28 октября. Сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций будет расширена в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для перехода транспорта на газомоторное топливо, позволяющее снизить вредные выбросы в атмосферу в три раза. До конца 2022 года планируется установить еще три таких станции, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"До конца 2022 года планируется запустить три новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС). Станции появятся в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко по программе лизинга. Переход транспорта на газомоторное топливо - очень важный для региона проект, который позволит решить масштабную задачу сокращения нагрузки на окружающую среду. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу в два-три раза, что решает задачи нацпроекта "Экология" - говорится в сообщении.

Строительство газовых станций позволит перевести парки техники Лабытнанги и Муравленко полностью на газомоторное топливо.

Сейчас на Ямале работают четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Надымском районе, Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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