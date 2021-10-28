"Аэроэкспресс" изменит график на Шереметьевском направлении 30 октября - 5 ноября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов на Шереметьевском направлении в связи с проведением плановых работ на железной дороге 30 и 31 октября, а также 1, 2, 4 и 5 ноября. Об этом говорится в сообщении компании.

Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино" за 20 минут.

30 октября поезда с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут отправляться по графику до 21:35 мск включительно. Остальные рейсы вечером отменены. Из аэропорта Шереметьево поезда будут курсировать по графику до 21:17 включительно, далее все вечерние рейсы отменены. Рейс отправлением в 16:55 мск проследует только до Белорусского вокзала.

31 октября с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево поезда отправятся в 7:02, 9:35, 10:40, 12:10, 13:25, 15:05, 16:35, 17:55, 19:40, 21:34. С 22:35 мск аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику каждые полчаса. Из аэропорта Шереметьево поезда отправятся в 5:24, 8:27, 9:47, 11:07, 12:31, 13:42, 15:47, 18:47, 20:17, 21:47, 22:17, 22:47, 23:47. Поезд отправлением в 5:24 мск проследует только до Белорусского вокзала.

1 и 2 ноября аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному графику за исключением рейса в 23:47 мск из Шереметьево - он будет отменен.

4 и 5 ноября все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал. Таким образом, добраться в Шереметьево в указанные даты можно будет на поездах "Аэроэкспресс" с Савеловского вокзала и станции Окружная и на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".

31 октября экспресс-автобусы компании будут курсировать между станицей метро "Ховрино" и терминалами В, С и D каждые 20 минут. При следовании из терминала D автобусы будут делать остановку у терминала "Аэроэкспресс".

Терминал компании на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме, несмотря на изменения в графике движения поездов.

С утра 6 ноября поезда "Аэроэкспресса" от Одинцово до Шереметьево и обратно будут курсировать в стандартном режиме.