Дефицит бюджета Свердловской области в 2022 году планируют сократить в четыре раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области планирует сократить дефицит регионального бюджета в 2022 году более чем в четыре раза по сравнению с показателем текущего года - с 40 млрд до 9,3 млрд рублей. Проект основного финансового документа региона в четверг одобрил областной кабмин.

"Основные параметры на 2022 год у нас составляют: 331 млрд рублей - по доходам и 341 млрд - по расходам. Дефицит будет, соответственно, в районе 9,3 млрд рублей. Это очень позитивный момент, так как у нас в 2021 году дефицит составлял около 40 млрд рублей, то есть снижение [составит] порядка 30 млрд рублей", - сообщил журналистам министр финансов региона Александр Старков.

По его словам, в 2022 году предусматривается индексация зарплат работникам бюджетной сферы порядка 4%. В регионе также вырастут расходы на социальную политику, здравоохранение, физкультуру и спорт, увеличится поддержка муниципалитетов.

"В бюджет Свердловской области совместно с территориальным ФОМС [на здравоохранение] заложено порядка 104 млрд рублей, это рост по сравнению с 2021 годом в районе 11%", - сказал Старков, отметив, что порядка 3 млрд отдельно выделено на борьбу с пандемией.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что в бюджете предусмотрены средства на строительство 10 школ, девяти поликлиник, детских садов, домов культуры, спортивных объектов.

Государственный долг региона в 2022 году планируется в размере 113 млрд рублей, что составит порядка 39% от налоговых и неналоговых поступлений региона. По данным областного Минфина, на 1 октября 2021 года этот показатель составляет 106 млрд рублей.