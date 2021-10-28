Дефицит бюджета Кировской области на 2021 год сократился до 1,2 млрд рублей

КИРОВ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области в четверг скорректировали бюджет региона на 2021 год, сократив дефицит бюджета на 932 млн рублей - до 1,2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала министр финансов региона Лариса Маковеева, законопроектом предлагалось увеличить доходную часть бюджета на 2,8 млрд рублей, в том числе за счет собственных доходов на 2,4 млрд рублей и безвозмездных поступлений на 386,6 млн рублей. Расходная часть областного бюджета при этом должна увеличиться на 1,9 млрд рублей, дефицит бюджета сократиться на 931,9 млн рублей - до 1,2 млрд рублей.

"За" - 28, "против" - 2, "воздержалось" - 9. Решение принято", - подвел итоги голосования председатель Заксобания Роман Береснев.

Как пояснила Маковеева, 258,2 млн рублей планируют дополнительно направить на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, 73 млн рублей - на выплаты за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации, оплату им отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска, 104,5 млн рублей - на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, а также концентратора кислорода.

Предусмотрено дополнительное финасирование на мероприятия в области культуры (32 млн рублей), на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан (81,6 млн рублей), переселение из аварийного жилфонда (150 млн рублей), социальную поддержку отдельных категорий граждан (291,3 млн рублей), субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям (177,2 млн рублей). Транспортные организации получат субсидии на сумму более 58 млн рублей, еще 50 млн рублей направят "Аэропорту Победилово". Более 485 млн рублей направят на поддержку здравоохранения, в том числе 322,5 млн рублей на обеспечение деятельности больниц, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.