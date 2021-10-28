Минсельхоз понизил прогноз по урожаю зерна в России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минсельхоз рассчитывает по итогам 2021 года выйти на урожай зерна в 127 млн тонн в бункерном весе, в чистом - более 123 млн тонн. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства РФ.

"По итогам года рассчитываем выйти на объем порядка 127 млн тонн в бункерном весе. В пересчете на чистый вес - это более 123 млн тонн. Это выше среднемноголетних значений", - сказал он.

Предыдущий прогноз Минсельхоза по урожаю в 2021 году составлял 127,4 млн тонн.

Министр отметил, что работы в полях продолжаются, а по ряду сельхозкультур находятся в активной фазе. Убрать урожай всех сельскохозяйственных культур еще предстоит с площади порядка 5 млн га. На сегодняшний день, по словам Патрушева, в России собрано 119 млн тонн зерна, из которых 77,8 млн тонн - пшеница.

"Погодные факторы в 2021 году принесли российским аграриям немало испытаний: начиная с весенней посевной, агротехнические работы вынужденно начались примерно на 2-3 недели позже среднемноголетних сроков. Далее в течение сезона Поволжье, Урал и регионы Центрального Черноземья находились под влиянием засухи. Якутия столкнулась с природными пожарами. В ряде субъектов Дальнего Востока сельхозпроизводство велось в условиях паводков, на юге выпадали обильные осадки, повреждавшие посевы. В шестнадцати регионах был объявлен режим ЧС природного характера", - сказал министр.

Урожай гречихи, овощей и масличных культур

По словам Патрушева, в России уже намолочено более 928 тыс. тонн гречихи, что на 77 тыс. больше, чем годом ранее. Отечественные аграрии, указал министр, сделали все возможное, чтобы увеличить производство данного социально значимого продукта. Кроме того, собран 21 млн тонн масличных. "По итогам года планируем получить 22,8 млн - это существенный прирост к прошлогоднему результату", - отметил он.

Рапса уже намолочено 2,9 млн тонн - больше, чем за весь 2020 год, добавил Патрушев.

По его словам, урожай овощей в организованном секторе планируется в размере порядка 7 млн тонн. При этом их производство в теплицах обновит рекордное значение и превысит 1,4 млн тонн. "Сахарной свеклы на данный момент собрано около 33 млн тонн, планируем выйти на показатель в 39,6 млн тонн, то есть на 5,7 млн тонн больше прошлого года", - сообщил Патрушев.

Вместе с тем, по его словам, для картофеля климатические условия 2021 года наиболее неблагоприятны. Несмотря на это, в организованном секторе собрано уже собрано 5,9 млн тонн. До конца года, по прогнозу, этот показатель достигнет 6,4 млн тонн. В 2021 году Минсельхоз впервые ожидает урожай плодов и ягод в объеме 1,5 млн тонн. "Полученного объема урожая уже достаточно для удовлетворения внутреннего рынка и экспортного потенциала", - подчеркнул министр.

Он сообщил о том, что озимый сев проведен на площади 17,6 млн гектаров. "По планам выйдем на отметку в 19,5 млн га. Работы продолжаются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В связи с погодными условиями темпы несколько отстают от прошлогодних, тем не менее стараемся завершить сев в оптимальные агротехнологические сроки", - заключил министр.