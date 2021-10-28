Шохин заявил, что бизнес хотел бы зафиксировать "правила игры" в налоговой сфере

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Российский бизнес хотел бы зафиксировать "правила игры" в налоговой сфере, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость. Об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума в Вероне.

"Они введут сейчас налоги, НДПИ, а потом, на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, введут и пошлины. Хотелось бы зафиксировать правила игры. И дело даже не в конкретных изъятиях сегодня, а дело в том, что мы все время настаиваем на некой формуле, которая даст возможность выстраивать и финансовые, и инвестиционные планы, и так далее", - сказал Шохин.

Он указал, что бизнес понимает необходимость отчислений в бюджет, но при этом рассчитывает на предсказуемость фискальных мер. "Сейчас, к сожалению, фискальные подходы бюджетоориентированные. Мы прекрасно понимаем, что бюджет нуждается в деньгах, особенно в условиях постоянных угроз локдаунов. Но мы не за то, чтобы оставить бизнес в покое. Дайте нам работать, и мы заплатим больше налогов", - отметил Шохин.

"Но даже в условиях, когда бюджет готов постоянно смотреть на бизнес, как на некую дойную корову, хотелось бы, чтобы параметры этой дойки были заранее известны", - добавил глава РСПП.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума участвуют российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.