Москва планирует увеличить расходы на здравоохранение в 2022 году на 65 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 826 млрд рублей предусмотрено на здравоохранение в проекте бюджета Москвы на 2022 год, что на 65 млрд рублей больше выделенных средств на медицину в этом году. Об этом сообщила в четверг замруководителя департамента здравоохранения города Елена Хавкина.

"В следующем году мы планируем увеличить расходы на здравоохранение Москвы из двух источников - средств бюджета Москвы и средств [фонда] ОМС - более чем на 65 млрд рублей - до 826 млрд [рублей]. Это позволит нам продолжить реализацию всех ключевых программ и обеспечить сохранение высокого уровня доступности и качества оказания медицинской помощи в столице", - сказала Хавкина в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Она уточнила, что основные статьи расходов бюджета Москвы включают обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами и изделиями медицинского назначения (50,5 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей - на обеспечение лекарств на борьбу с COVID-19), оказание высокотехнологичной медицинской помощи (13,4 млрд рублей), финансирование строительства новых объектов здравоохранения (62,7 млрд рублей) и капитального ремонта действующих медицинских организаций (46 млрд рублей).

Кроме того, бюджетом предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19, в размере 10,6 млрд рублей, в основном эти средства будут направлены на закупку лекарств против коронавирусной инфекции, стимулирующие выплаты медицинским работникам, закупку расходных материалов.

"В 2020-2021 годах Москва столкнулась с беспрецедентным вызовом - пандемией COVID-19 с необходимостью перестройки всей системы оказания медицинской помощи, проведения масштабных противоэпидемических мероприятий, необходимостью введения ограничительных мер. Несмотря на это, столица продолжает инвестировать в медицину, реализовывая стратегические проекты в области развития новых технологий, строительства и ремонта медицинских объектов, профилактики заболеваний", - резюмировала Хавкина.

Медреабилитация

Как сообщила Хавкина, свыше 2 млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета Москвы на 2022 год на реабилитационные мероприятия для пациентов, в том числе после заболевания коронавирусом.

"На реабилитацию у нас в целом заложено более 2 млрд рублей, в том числе на реабилитацию пациентов, которые пострадали от ковида", - сказала Хавкина в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Она напомнила, что в Москве проводится углубленная диспансеризация пациентов, перенесших заболевание коронавирусной инфекцией, по результатам которой они направляются в поликлиники по месту жительства, реабилитационные центры.

"Ковид - коварное заболевание, действительно страдают не только органы, которые поражаются пневмонией, легочная ткань, также поражается желудочно-кишечный тракт, нервная система, многие люди страдают плохой памятью, отсутствием обоняния длительное время <...>. Реабилитационные мероприятия у нас проводятся уже и сейчас, для того чтобы назначить и пройти реабилитационные мероприятия, нужно проводить и диагностику тех органов, которые пострадали от ковид", - пояснила Хавкина.