Сечин: принуждение к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему снижения выбросов

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Принуждение компаний к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему сокращения выбросов. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.

"Следует напомнить климатическим активистам, что принуждение компаний к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему сокращения выбросов. Более того, достижение целей по углеродной нейтральности не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля", - сказал он.

Возможность энергоперехода

Сечин также укзал, что энергопереход возможен только при сохранении стабильности поставок энергоресурсов и развитии новых технологий.

"Развитие новых материалов - это уже не вопрос энергетики, а гораздо более серьезный вопрос изменения структуры экономики. Фактически, несмотря на разнообразие планов по достижению углеродной нейтральности, без серьезного развития новых технологий и материалов энергетический переход так и останется несбыточной мечтой. Даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы", - сказал глава "Роснефти".

По мнению Сечина, возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы даже в долгосрочной перспективе.

"Даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы", - сказал он.

Сечин отметил, что одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе станет Индия. По прогнозу профильного министерства Индии потребление нефти в стране удвоится к 2050 году, и этот вид углеводородов будет обеспечивать 22% потребления энергоресурсов Индии, добавил он. "Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен", - предупредил глава "Роснефти".