РСПП выступает против обсуждения налога на прибыль компаний с дивидендов в 2021 году

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) против обсуждения налога на прибыль компаний с дивидендов в 2021 году. Об этом заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума в Вероне.

"Пока мы еще считаем, что эту тему в этом году можно не обсуждать. И не хотелось бы ее обсуждать, потому что получим подарок под Новый год, чего не хотелось бы", - сказал Шохин, говоря об обсуждение налога на прибыль компаний с дивидендов.

По его словам, российский бизнес выступает за стимулирование инвестиций.

"Понимая желание правительства стимулировать инвестиции, считаем, что инвестиции надо стимулировать. В частности, мы до сих пор, мы с апреля ждем постоянного порядка по СЗПК. В итоге постоянного порядка нет. Мы говорим - продлите старый порядок", - отметил он.

Шохин также добавил, что в настоящее время идет согласование этого механизма.

"Минэкономразвития всю работу сделал, теперь они не могут с Минфином согласовать, и с Минюстом. Если так решения по стимулированию инвестиций будут приниматься, то и инвестиций не будет. Потому что подготовка тех или иных новых механизмов стимулирования, если затягивается, она переводит бизнес в состояние stand-by, состояние ожидания, и это пауза в инвестиционном процессе. То же и с предсказуемостью налоговых механизмов", - сказал Шохин.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.