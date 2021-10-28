"Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" поддержали проект бюджета

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Три из пяти фракций Госдумы поддержали принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы на пленарном заседании нижней палаты в четверг. За документ проголосовали депутаты фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди", против его принятия выступили КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП).

Как отметил лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев, проект бюджета долгожданный, в нем отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.

"На социальную политику и здравоохранение за три года предусмотрено 22 трлн рублей. Это значит, более 5 млн семей с детьми получат социальную поддержку - 2,1 трлн рублей. Будет индексирован маткапитал - к 2024 году он составит 550 тыс. на первого ребенка и около 750 - на второго и последующих. За три года будет построено 1 300 школ, более 7 млн младшеклассников получат горячее питание", - сказал Васильев журналистам.

Кроме того, отметил он, в бюджете заложено порядка 270 млрд рублей на постройку 5 тыс. и ремонт 2,7 тыс. медицинских организаций. Как ранее отмечал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, в бюджете предусмотрено финансирование социальных обязательств, которые взяла на себя партия в ходе избирательной кампании.

Фракция ЛДПР также поддержала принятие проекта бюджета в первом чтении, сообщил журналистам лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. "Мы поддержим бюджет, поскольку это деньги всей страны, нельзя отказывать в утверждении бюджета, потому что остановятся все платежи. Мы проголосуем за [бюджет], и хотелось бы увеличить расходы на здравоохранение и образование", - сказал он.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что депутаты фракции поддержат проект бюджета в первом чтении, но рассчитывают на его существенную доработку ко второму чтению. "Давайте ко второму чтению обсудим, как мы можем пополнить именно доходную базу регионов <...> И второе - давайте все-таки не только целевые трансферты регионам давать, но и нецелевые", - подчеркнул Нечаев. Кроме того, считает он, необходимо продумать механизм в бюджете, который повысил бы эффективность использования бюджетных средств, чтобы неистраченные деньги направлялись на самые необходимые направления, например на медицину.

Две фракции против

Фракции КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" выступили против принятия документа. "К сожалению, этот бюджет - бюджет казенной милостыни. <...> Наша страна оптом и в розницу загоняется в долговую яму. Каждый третий рубль, который тратят сегодня граждане, заемный, его придется когда-то отдавать. Государственные долги увеличиваются баснословно <…> А денег у них навалом. 60 трлн рублей лежат в заначке и не и используются в целях развития ни экономики, ни человека. С такой политикой мы не можем согласиться", - отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Как сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, фракция проголосует против принятия бюджета в первом чтении и против принятия бюджетов внебюджетных фондов.

"На 2022 год запланировано снижение расходов на здравоохранение на 117 млрд рублей. Как будто у нас нет пандемии. У нас все спокойно, все проблемы решены, смертности нет, рождаемость великолепная? По этому бюджету не видно стремления выполнить хотя бы те или иные прямые указания президента РФ", - отметил он. По словам политика, фракция подготовила альтернативный бюджет на будущую трехлетку. В частности, отметил Миронов, справороссы предлагают ввести в 2022 году "справедливый базовый доход для всех семей с детьми". "На каждого члена семей с детьми платить по 10 тысяч рублей ежемесячно. На это требуется значительная сумма - 7,5 трлн рублей, но мы показываем, где взять эти деньги", - добавил Миронов.

Альтернативный вариант бюджета подготовлен и у фракции КПРФ.