Эксперты: спрос на отели в Подмосковье вырос в 2,5 раза после объявления нерабочих дней

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число бронирований подмосковных отелей на нерабочие дни ноября выросло в 2,5 раза после объявления об их введении, следует из данных национальной системы бронирований Bronevik, которые есть в распоряжении ТАСС.

"За шесть дней - с 20 октября по 26 октября - количество бронирований составляет 153% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что наибольшим спросом среди туристов пользуются загородные отели. Для заселения в гостиницы Подмосковья не требуются QR-коды или ПЦР-тесты. Рестораны в отелях продолжают работать для гостей без ограничений.

По данным Bronevik, Московская область занимает четвертое место среди наиболее популярных внутрироссийских направлений для отдыха на нерабочие дни ноября. На первом месте - Краснодарский край (прирост числа новых бронирований после объявления нерабочих дней - 95%), на втором - страны СНГ (+75%), на третьем - Новосибирская область (+40%). Также в топ-10 наиболее популярных направлений вошли Санкт-Петербург (+78%), Крым (+80%), Москва (+90%), Калининградская область (+45,5%), Ставропольский край (+110%) и Свердловская область (+120%).

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Такие меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. Он также предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией.