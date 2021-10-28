Производители назвали запасы сахара достаточными для обеспечения им по стабильным ценам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Союз сахаропроизводителей России оценивает запасы сахара в стране как достаточные для того, чтобы обеспечить продукцией потребителей по стабильным ценам. Об этом журналистам сообщил председатель союза Андрей Бодин.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этом году в основных свеклосеющих регионах России объемы производства сахарной свеклы будут близки к установленным ранее прогнозным значениям. При этом текущее производство свекловичного сахара в два раза превышает уровень внутреннего потребления. Благодаря этому мы сможем создать товарные запасы сахара в объемах, которые позволят обеспечить продукцией потребителей всех уровней на внутреннем рынке и по стабильным ценам", - сказал он.

В свою очередь, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что в текущем сезоне российские аграрии смогут обеспечить зерном не только внутренние потребности РФ, но и оставить страну в статусе одного из крупнейших экспортеров.

"Мировая продовольственная инфляция и связанный с ней ажиотажный спрос на базовые продукты питания, к которым относится и зерно, вносят коррективы в нашу экспортную политику, ведь мы серьезно интегрированы в мировые рынки. Понимая и принимая внешние вызовы, Россия приступила к формированию избыточного резерва зерна внутри страны, что позволит избежать любых возможных негативных последствий, связанных с глобальными процессами", - добавил он.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков напомнил, что в 2021 году объем производства овощей "борщевого набора" прогнозируется на уровне прошлого года. "Нас ждут очередные рекорды по производству томатов и огурцов. По этим двум позициям весьма заметно снижается импорт - более чем на 20%. Следовательно, на рынке растет доля отечественной продукции", - сказал он.

Что касается производства плодов, то в 2021 году в России, по его словам, планируется собрать свыше 1,5 млн тонн - это будет рекордный показатель за всю историю современной России. Еще один позитивный фактор развития отрасли заключается в активном строительстве плодо- и овощехранилищ, которые в перспективе позволят снизить зависимость от импорта и обеспечить реализацию урожая во внесезонный период, добавил Глушков.

При этом он отметил, что сложные погодные условия в сентябре сдвинули сроки уборки урожая овощей открытого грунта и картофеля, что повлияло на ценообразование. "Кроме того, в этом году все производители столкнулись со значительным ростом производственных затрат из-за достаточно серьезного удорожания удобрений, средств защиты растений, тары, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, семенного и посадочного материала. Все это негативно отразилось на экономике сельхозпредприятий, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям", - заключил глава Национального плодоовощного союза.