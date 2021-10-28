Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда соцстрахования на 2022-2024 годы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета ФСС в 2022 году составит 988,156 млрд руб., общий объем расходов бюджета фонда - 944,117 млрд руб., профицит составит 44,038 млрд руб. На 2023 год доходы фонда составят 1,054 трлн руб., расходы - 1,011 трлн руб., профицит - 42,709 млрд руб. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов составит 1,125 трлн руб., расходы - 1,076 трлн руб., профицит - 49,265 млрд руб.

Проектом федерального закона установлены объемы межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет фонда из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в объеме 5 млрд 882,5 млн руб. в 2022 году, 6 млрд 176,6 млн руб. в 2023 году и 6 млрд 485,4 млн руб. в 2024 году.

В части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством бюджет фонда формируется в 2022 году с профицитом в сумме 1,850 млрд руб., в 2023 году с дефицитом в размере 7,133 млрд руб., в 2024 году с дефицитом в сумме 8,661 млрд руб. При этом планируется, что в 2023 году бюджет фонда будет сбалансирован за счет использования остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В проекте бюджета фонда предусматривается поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году в сумме 668,626 млрд руб., в 2023 году - 715,164 млрд руб. и в 2024 году - 764,324 млрд руб.