"Новатэк" ожидается сохранения волатильности цен на газовом рынке в ближайшие месяцы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Новатэк" ожидает, что на газовом рынке в ближайшие месяцы сохранится волатильность цен, а нынешний кризис окажет влияние на цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом заявил начальник управления по связи с инвесторами компании Александр Назаров в ходе телеконференции.

"Наблюдаемый сейчас кризис окажет влияние прежде всего на цены в краткосрочном и среднесрочном периоде. Мы ожидаем сохранения волатильности в ближайшие месяцы", - сказал он.

При этом на рынке долгосрочных контрактов, которые привязаны к цене нефти, начинается переоценка справедливых уровней цен, добавил топ-менеджер.

Назаров сообщил, что строительство первой линии проекта "Арктик СПГ - 2" завершено на 69%, весь проект - на 52%.

"Прогресс проекта "Арктик СПГ - 2" оценивается в 52%, а прогресс по первой очереди проекта - уже 69%", - сказал он.