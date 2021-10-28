Урожай подсолнечника на Ставрополье увеличился на 43%

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья собрали в 2021 году свыше 520 тыс. т подсолнечника, что на 43% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"На территории края уборка подсолнечника практически завершена - 99% семян уже собрано. Валовой сбор при средней урожайности 19,2 ц/га составил 527,2 тыс. т, что на 43% выше показателя 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более чем на треть выросла также средняя урожайность подсолнечника.

"Наибольший вклад в копилку урожая подсолнечника внесли сельскохозяйственные организации Красногвардейского округа - 60,3 тыс. т, Новоалександровского округа - 56,8 тыс. т и Ипатовского округа - 47,1 тыс. т. Они же стали лидерами по урожайности сельхозкультуры: Новоалександровский округ - 28,5 ц/га, Красногвардейский округ - 24,7 ц/га. При этом средняя урожайность подсолнечника по краю на 36% превышает показатели прошлого года - 19,2 ц/га", - отметил и. о. первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко, слова которой приводит пресс-служба.

Подсолнечник является основной масличной культурой в России. Его семена составляют 90% сырья, перерабатываемого масложировой промышленностью. "Содержание масла в семенах подсолнечника достигает 55-60%. Оно используется для приготовления кондитерских изделий, консервов, маргарина. Подсолнечное масло применяется, кроме того, в мыловарении, при получении олифы, в производстве стеарина и олеиновой кислоты", - приводятся в сообщении слова начальника отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елены Тамбовцевой.