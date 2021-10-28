Доходы бюджета Ростовской области в 2021 году выросли почти на 8 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Ростовской области в 2021 году выросла на 7,9 млрд рублей, до 234 млрд рублей, сообщил журналистам спикер регионального заксобрания Александр Ищенко. Соответствующие изменения в бюджет области 2021 года были приняты в ходе заседания областного парламента.

"Сегодня мы констатируем увеличение доходной части областного бюджета, оно идет по двум параметрам - с одной стороны, растут собственные доходы бюджета - это свидетельствует о том, что наша экономика работает, она оправляется от тех ударов, которые получила в 2020 году в период ковидных ограничений", - сказал он.

Расходная часть областного бюджета также выросла на 6,1 млрд рублей, до 249,5 млрд рублей, дефицит снизился на 1,8 млрд рублей и теперь составляет 15,5 млрд рублей. Как отметил Ищенко, данные изменения позволят увеличить финансирование здравоохранения, а также расходы социальной сферы, на которые будет направлено 1,4 млрд рублей. "В приоритете наших расходов - медицина. 2,4 млрд рублей мы добавляем в бюджет 2021 года на финансирование оказания медпомощи, в том числе связанной с COVID-19", - добавил спикер областного парламента.

Также будут направлены дополнительные средства на культурную сферу. Более 115 млн рублей выделят на библиотеки, дома культуры и другие направления. Также будут предусмотрены средства на коммунальную инфраструктуру - более 600 млн рублей выделят на начало работ по строительству канализационного коллектора в Ростове-на-Дону.