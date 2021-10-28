"Нафтогаз" завершил первое полугодие с чистым убытком порядка $64,4 млн

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" завершила первое полугодие с чистым убытком в 1,7 млрд гривен (около $64,4 млн по текущему курсу), что в 6,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Результат первого полугодия оказался отрицательным и составил минус 1,7 млрд гривен. Для сравнения, за первое полугодие предыдущего года чистый убыток составил 11,5 млрд гривен", - говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг.

Уточняется, что во втором квартале 2021 года компания получила чистую прибыль в 8,5 млрд гривен ($322 млн), против убытков во втором квартале 2020 года в размере 14,7 млрд гривен ($557,6 млн).

В 2020 году чистый убыток "Нафтогаза" составил 19 млрд гривен ($720,7 млн) против прибыли в размере 63,3 млрд гривен ($2,4 млрд) в 2019 году.

НАК "Нафтогаз" - крупнейшая энергетическая компания Украины, один из крупнейших игроков на газовом рынке Центральной и Восточной Европы. Компания занимается разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений, бурением скважин, обеспечивает транспортировку (кроме транзита) и хранение газа и нефти и поставки природного газа потребителям. В 2020 году "Нафтогаз" добыл 14,23 млрд куб. м газа, что составляет более 70% от общего объема газа, добытого в стране.