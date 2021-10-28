"Россети" обеспечат надежное энергоснабжение потребителей в нерабочие дни

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" обеспечит надежность энергоснабжения всех потребителей в период нерабочих дней, говорится в сообщении компании.

"На дежурстве остается персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач. На случай возможных аварийно-восстановительных работ готовы 9 832 бригады, 47 536 человек и 24 041 ед. спецтехники, а также 6 328 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 501,1 МВт", - отметили там.

В "Россетях" уточнили, что на особом контроле находится энергоснабжение медицинских учреждений, в частности более 450 больниц, запитанных компаниями группы и принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией, где установлено 250 резервных источников питания суммарной мощностью около 38 МВт для бесперебойного обеспечения больниц электроэнергией.

В свою очередь, для защиты своего персонала компания проводит термометрию перед доступом на рабочие места, тестирование на COVID-19, дезинфекцию помещений и т. д. При этом для сотрудников, которые обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, организованы информационные кампании о мерах профилактики, а также вакцинация от COVID-19 и гриппа.

Отмечается, что на период нерабочих дней была усилена работа по дистанционному обслуживанию потребителей, а для потребителей работают онлайн-сервисы, с помощью которых можно оставить заявку на наиболее востребованные услуги, включая техприсоединение, установку или замену приборов учета.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.