В Северной Осетии планируют построить три роботизированные животноводческие фермы

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Строительство трех роботизированных животноводческих ферм на 330 голов планируется осуществить в Северной Осетии в течение десяти лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона по итогам поездки премьер-министра субъекта Бориса Джанаева в Алагирский район.

Рабочая поездка началась с осмотра площадки нового перспективного инвестиционного проекта ООО "Агропромышленный холдинг "Мастер-Прайм.Березка" на территории селения Дзуарикау. Здесь ведутся работы по строительству одной из трех роботизированных животноводческих ферм на 330 голов маточного поголовья с элементами аграрного туризма. "Гендиректор холдинга Лариса Бекузарова подробно рассказала о проекте, который предполагает поэтапное - в течение десяти лет - создание трех роботизированных ферм: двух на территории Алагирского района, одной - в Ардонском районе, а также современного перерабатывающего завода по производству VIP-сыров. Таким образом, будут созданы не только свыше ста новых рабочих мест, но и появятся новейшие уникальные технологии переработки молока, которых в России еще нет", - говорится в сообщении.

Как ожидается, комплекс также будет способствовать развитию такого направления, как агротуризм, когда любой желающий сможет поселиться в комфортных домиках рядом с фермой, ухаживать за животными, участвовать в изготовлении молочной продукции.

Джанаев отметил, что холдинг "Мастер-Прайм.Березка" - это пример того, как во многом благодаря государственной поддержке предприятие успешно развивается, и правительство республики и впредь намерено оказывать поддержку предпринимателям. "Деятельность республиканского правительства направлена на поддержку бизнеса. Мы видим на примере холдинга активно развивающееся предприятие. Продукция "Березки" хорошо знакома не только республиканскому потребителю, но и далеко за пределами Северной Осетии", - приводит пресс-служба слова премьера. Председатель кабмина подчеркнул, что площадка холдинга может стать хорошей школой для стажировки начинающих специалистов и подготовки высококвалифицированных кадров в сфере сельского хозяйства, которые сегодня востребованы в республике.

Еще одним успешным примером частно-государственного партнерства является ООО "Владка". С 2016 года на территории селения Црау предприятие занимается интенсивным садоводством. Благоприятные климатические условия и современные технологии позволяют собирать богатые урожаи яблок, знаменитых "алагирских" груш сорта "Сен-Жермен" и других фруктов. Здесь реализован инвестиционный проект по закладке интенсивного сада на площади 122 га и строительству плодохранилища мощностью хранения 5 тысяч т.

Общий объем инвестиций составил почти 500 млн рублей, из которых более 100 млн - средства федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие СКФО". В рамках реализации инвестицинного проекта создано 48 постоянных рабочих мест. Кроме того, также в сезон для выполнения садовых работ привлекаются временные рабочие в количестве от 20 до 150 человек.