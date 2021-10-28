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"Северный поток - 2" готов поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год

"Северный поток - 2" готов поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год - Зубков.

В "Газпроме" назвали утопией "популистские лозунги" об отказе инвестиций в нефть и газ
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