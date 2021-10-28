Семьи с тремя и более детьми в Чувашии освободили от налога на автомобили до 150 л. с.

ТАСС, 28 октября. Депутаты Государственного совета Чувашии в четверг приняли решение об освобождении от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил многодетных семей с тремя и более детьми. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

Ранее от уплаты транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил освобождались семьи с пятью и более детьми.

"Законопроектом предусматривается освобождение многодетных семей с тремя и более детьми от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно", - отмечается в сообщении.

Льготой можно будет воспользоваться при уплате транспортного налога за 2021 год до 1 декабря 2022 года. Отмечается, что новая мера поддержки принята во исполнение указа главы республики Олега Николаева "О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике".