Урожай винограда на Кубани снизился на 7% в 2021 году

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Виноградари в Краснодарском крае собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Мезоциклон прошел по территории Краснодарского края в августе. Сообщалось, что подтопления приведут, по прогнозу, к потере 30 тыс. тонн винограда.

"Из-за циклона в регионе пострадали около 13,5 тыс. гектаров виноградников - практически половина от всей их площади. От переизбытка влаги ягода лопалась, повышался риск развития заболеваний. Но, несмотря на это, наши аграрии смогли собрать достойный урожай - 180 тыс. тонн, всего на 7% меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность составила 90 ц/га", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что в числе лидеров - предприятия Темрюкского района, Анапы и Новороссийска. Также, по его словам, по итогам 2021 года в регионе планируется заложить 1,7 тыс. гектаров новых виноградников. В 2021 году на развитие отрасли в регионе направлено порядка 614 млн рублей. Господдержка и инвестиции в течение последних лет позволили региону стать лидером в производстве винограда в России, вывести виноделие Кубани на международный уровень, считает глава региона.

В 2020 году объем урожая винограда превысил 200 тыс. тонн, в регионе производят 200 млн бутылок вина в год.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России. Основные товарные виноградники расположены в следующих муниципальных образованиях: Темрюкский район - 19 тыс. га, город-курорт Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, город-курорт Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае работают 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.