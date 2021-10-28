К 2030 году в "атомных" ТОСЭР планируется создать 10 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. На территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в закрытых городах атомной отрасли к 2030 году будет создано более десяти тысяч новых рабочих мест. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Атом-ТОР (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия госкорпорации "Росатом") Николай Пегин.

"Мы в ЗАТО атомной отрасли ставим сегодня задачу к 2030 году создать более десяти тысяч новых рабочих мест", - сказал Пегин, выступая на онлайн-сессии, посвященной ТОСЭР "Железногорск" в Красноярском крае. По его словам, в сложных экономических условиях атомные города оказались максимально незащищенными именно в силу своей закрытости. И ТОСЭР изначально задумывались как один из инструментов решения задачи обеспечения занятости высококвалифицированных кадров в этих городах.

По словам Пегина, в восьми ТОСЭР, созданных в "атомных" ЗАТО, на сегодняшний день работают 59 резидентов. Объем заявленных инвестиций - 14 млрд рублей. Из этой суммы более одного миллиарда резиденты уже вложили. По уже заключенным с резидентами соглашениям заявлено не менее 2 600 рабочих мест, тысяча из них уже создана. Всего в 115 ТОСЭР, действующих на территории России, должно появиться 125 тысяч рабочих мест.