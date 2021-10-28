Власти Кубани заявили, что экономика региона стабилизировалась в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Экономика Краснодарского края стабилизировалась в условиях пандемии коронавируса, предприятия реального сектора экономики развиваются, в 2021 году увеличились доходы бюджета края, что позволило нарастить расходную часть на 7,4 млрд рублей. Об этом в ходе сессии в четверг заявил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

В 2019 году объем валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края составлял 2,6 трлн рублей. В 2020 году на фоне пандемии показатель снизился. Власти Краснодарского края ранее заявляли, что планируют вернуться к уровню ВРП допандемийного периода в 2021 году.

"О стабилизации экономики свидетельствуют те факты, что завершаем текущий год на позитиве, увеличивается расходная часть бюджета, доходная часть бюджета. У нас появилась возможность увеличить расходную часть на 7,4 млрд рублей только в текущем году. Я хочу особо отметить позитивные изменения в кубанской экономике - доходная часть краевого бюджета увеличивается не только за счет федеральной помощи, а также за счет роста собственных доходов, поступления от налога на прибыль организаций увеличились более, чем на 5 млрд рублей. Все это бесспорно свидетельствует о том, что предприятия реального сектора экономики находятся в фазе устойчивого роста, наша задача на перспективу - обеспечивать им все условия для дальнейшего развития", - сказал Бурлачко.

Министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко сообщил, что предлагается увеличить доходную часть бюджета на три года на 31,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году на 12 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы - 6,8 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета - 5,2 млрд рублей. С учетом реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета предлагается уменьшить в 2021 году объем привлечения кредитов кредитных организаций на 15 млрд рублей и объем погашения бюджетных кредитов на 12,6 млрд рублей. Таким образом общий объем государственного долга сократится до 99,5 млрд рублей.

По его словам, предлагается увеличить расходную часть в 2021 году и плановом периоде на 26,7 млрд рублей. Основная часть дополнительных расходов имеет инвестиционный характер: на здравоохранение 204 млн рублей, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно дополнительно выделено 3,4 млрд рублей федеральных средств и прочие статьи расхода.

В конце 2020 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором и окончательном чтении краевой бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. Общий объем доходов в 2021 году должен был составить 294 млрд рублей. На плановый период 2022 года бюджет увеличится на 4,7 млрд рублей, в 2023 году - на 13,9 млрд рублей.