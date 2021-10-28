Правительство Молдавии сообщило о поставке "Нафтогазом" 1,5 млн куб. м газа в страну

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" выиграла тендер на поставку в Молдавию 1,5 млн куб. м газа. Об этом сообщило в четверг Агентство публичной собственности правительства Молдавии.

"Украинская компания "Нафтогаз" победила в четвертом раунде тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа", - говорится в сообщении. В ведомстве проинформировали, что газ поступит в пятницу в течение дня и будет использован для поддержания давления в трубопроводах.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что компания выиграла тендер на поставку 0,5 млн куб. м газа в Молдавию.

Как сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, пробные закупки у альтернативных "Газпрому" поставщиков из Польши, Голландии, Украины и других стран позволят сбалансировать падающее давление в молдавской газотранспортной сети в связи с сокращением поставок от российской компании. Стоимость контрактов не разглашается, однако премьер указала, что газ приобретается по рыночным ценам.

Переговоры республики о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагаются варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25%-ную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до $200-$300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.