Госдолг Ивановской области за три года снизился почти на 40%

ТАСС, 28 октября. Власти Ивановской области за три года снизили государственный долг региона почти на 40% - до порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ивановской области по итогам заседания правительства региона.

"Совместная, слаженная работа на протяжении нескольких лет позволила нам радикально сократить государственный долг - за последние три года госдолг сократился почти на 6 миллиардов рублей, или почти на 40%, и сегодня он составляет чуть более 10 млрд рублей. Кроме того, впервые за много лет коммерческий долг, то есть кредиты коммерческих банков - менее 5%", - цитирует пресс-служба губернатора Станислава Воскресенского.

Как уточняется в сообщении, на заседании регионального правительства был одобрен и направлен в областную думу проект бюджета Ивановской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. "В бюджете более 60% расходов направлены именно на социальную сферу, которая, безусловно, остается самой важной для наших жителей. Мы, естественно, сохраняем все меры социальной поддержки граждан", - цитирует пресс-служба Воскресенского.

По данным главы региона, без дефицита сверстана программа оказания населению бесплатной медицинской помощи, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году почти 900 млн рублей предусмотрено на обновление медорганизаций, дополнительное оборудование и обеспечение автомобильным транспортом, а по проекту "Решаем вместе" в регионе продолжат улучшать материальную базу учреждений детской медицины. Также два раза, с 50 до 100 миллионов рублей, просьбе жителей региона увеличена программа поддержки местных инициатив, где люди сами определяют, на что будут потрачены деньги в их дворах.

По данным пресс-службы правительства Ивановской области, доходы областного бюджета в 2022 году составят 54,9 млрд рублей, расходы - 58 млрд рублей, из них 61,4%, или более 35,5 млрд рублей направят на отрасли социальной сферы. Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год спрогнозированы в сумме 30,3 млрд рублей, или 110,2% к оценке 2021 года. "Поступления по НДФЛ и по налогу на прибыль прогнозируются в сумме 15,7 млрд рублей, что почти на 8% больше, чем ожидается в текущем году. Доходы по акцизам запланированы в сумме 7,1 млрд рублей с ростом на 21,5% в основном за счет акцизов на нефтепродукты. Общая сумма доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит 3,9 млрд рублей, или 112,6% к текущему году. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 547,4 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. На реализацию нацпроектов направят 8,5 млрд рублей, что на 700 млн больше, чем годом ранее. Наиболее капиталоемкими станут проекты "Демография", "Экология", "Безопасные качественные дороги".