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"Виртуальное" подразделение компании Цукерберга отказалось от слова Facebook в названии

Цель такого изменения в том, чтобы лучше отразить связь между технологиями, которую создает организация с будущей метавселенной, отметил вице-президент подразделения Эндрю Босворт

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Отвечающее за разработки в сфере виртуальной реальности подразделение компании Facebook, переименованной с четверга в Meta, отказалось от слова Facebook в названии. Об этом сообщил в четверг вице-президент подразделения Эндрю Босворт на своей странице в социальной сети, которая пока сохраняет прежнее имя.

"Год назад мы изменили наше название с AR/VR на Facebook Reality Labs, чтобы лучше описать нашу обширную работу. Мы снова меняем наше имя на Reality Labs по той же причине - чтобы лучше отразить связь между технологиями, которую создает наша организация с будущей метавселенной", - указал он.

Ранее основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что название компании изменится на Meta, но приложения сохранят прежние имена.

Виртуальная реальность, согласно выступлению Цукерберга, во время которого он объявил о ребрендинге, станет флагманским направлением развития компании на ближайшие годы, если не десятилетия.

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